¿Habrá sanción? Filtran polémicos gestos del administrador Jean Ferrari hacia Christian Cueva

El último fin de semana, Universitario de Deportes derrotó contundentemente por 3 -1 a Cienciano del Cusco, en un partido más que clave para los cremas, dejándolos a un paso del título. Sin embargo, el resultado se vio un poco opacado por un tenso altercado entre el administrador temporal del actual campeón peruano y el jugador dirigido por Cristian Diaz, Christian Cueva.

Durante el partido jugado en el Estadio Monumental de Ate, el mediocampista dirigió palabras en tono de molestia hacia de una de las butacas donde se encontraba Jean Ferrari junto a otros directivos del club merengue. Pese a que el intercambio de palabras no pasó a mayores, no se conocía el origen de la mencionada gresca.

La tensión escaló cuando un video compartido en redes sociales mostró supuestos gestos provocadores de Ferrari hacia el campo, lo que habría desencadenado la reacción del volante nacional.

El día de hoy, jueves 31 de octubre, el video circuló rápidamente en redes sociales, revelando estos gestos del directivo crema y sugiriendo que fueron la causa de la molestia de Cueva en pleno partido.

Sin embargo, el material audiovisual no permite confirmar con certeza si la respuesta del popular 'Aladino' fue directamente provocada por dichos gestos.

En esa misma línea, Jean Ferrari, al ser consultado sobre el incidente, restó importancia al asunto y declaró en el programa "Tiempo Extra" que "no pasó nada", desestimando cualquier interpretación de provocación hacia el jugador nacido en Trujillo.

Por su parte, Sergio Ludeña, presidente de Cienciano, respondió con mayor preocupación ante el incidente y anunció medidas disciplinarias para el jugador.

En una entrevista con el programa "En Otra Cancha" de ATV, Ludeña comentó que la actitud de Cueva no coincide con los valores que el club busca proyectar, especialmente frente a los jóvenes que lo ven como un referente.

"Había que escucharlo, porque estamos hablando de muchas pulsaciones y adrenalina del momento, pero tendremos una reunión con él y hablaremos un poco más calmados sobre esto en particular. Cueva tiene un psicólogo que va a conversar con él y le dará las recomendaciones del caso para que eso no se vuelva a repetir. Entendemos que hubo una acción y una reacción no adecuada", explicó para el mencionado medio.