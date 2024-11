04/11/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El futuro de Hernán Barcos en Alianza Lima ha captado la atención de los hinchas blanquiazules tras la reciente derrota del equipo ante Cusco FC. En una conversación posterior al partido, el experimentado delantero abordó su situación para la temporada 2025, generando inquietud entre los hinchas sobre su permanencia en el club.

¿Hernán Barcos se va de Alianza Lima?

Hernán Barcos, un ícono del club y pieza clave en la delantera blanquiazul, expresó su tristeza por la reciente derrota que dejó a Alianza Lima sin opciones de pelear por el título de la Liga 1.

"Muy tristes. Creo que el equipo hizo de todo para ganar el partido, pero no se nos dio. Muy triste porque no era lo que queríamos, lo que esperábamos. Nos duele mucho", señaló el atacante argentino, quien lamentó no haber podido estar presente en los últimos encuentros debido a una lesión.

En su discurso, Barcos dejó claro que, a pesar de la adversidad, su compromiso con Alianza Lima sigue vigente. "Con dolor, que siga creyendo en Alianza. No sabemos quién se queda, quién se va o quién sigue. El hincha es de Alianza y la gente debe valorizar al grupo que le toque", destacó.

El delantero también reflexionó sobre el rendimiento del equipo y la importancia de aprender de los errores para no repetirlos en el futuro: "Si uno se pone a ver para atrás, hay muchas cosas que podríamos mejorar. Hoy no podemos hacer nada. Hay que mirar lo que fallamos para no volver a hacerlo".

"Estamos conversando y esperamos llegar a un buen acuerdo"



Palabras de Hernán #Barcos pic.twitter.com/tWTbua83rM — Matias Aojalla Nava (@perucho_el) November 4, 2024

¿Quiénes se quedarán en Alianza Lima?

A medida que el club se enfrenta a un contexto complicado tras la pérdida del campeonato, la dirigencia de Alianza Lima evalúa posibles cambios en su plantilla para la próxima temporada.

La incertidumbre sobre el futuro de Hernán Barcos también se extiende a otros miembros del equipo, ya que varios jugadores finalizarán su contrato en diciembre de 2024.

Según Marcello Merizalde, periodista de 'A presión', hasta 14 jugadores de la plantilla principal podrían dejar el club al final de este año. Entre los que terminan contrato se encuentran:

Ángelo Campos

Aldair Fuentes

Cecilio Waterman

Franco Zanelatto

Adrián Arregui

Jiovany Ramos

Carlos Zambrano

Sebastián Rodríguez

Pablo Sabbag

Catriel Cabellos

Gonzalo Aguirre

Víctor Guzmán

Franco Saravia.

Este número significativo de contratos por vencer plantea un desafío para la directiva, que deberá tomar decisiones estratégicas para fortalecer el equipo de cara a la próxima temporada.

Hernán Barcos, por su parte, se encuentra en conversaciones sobre su futuro en el club. "Estamos conversando y esperamos llegar a un acuerdo", afirmó el delantero.

La situación actual en Alianza Lima es un reflejo de los desafíos que enfrenta el fútbol peruano, donde la gestión deportiva y las decisiones sobre la plantilla son cruciales para el éxito futuro. La continuidad de Hernán Barcos y otros jugadores clave será un factor determinante en la reestructuración del equipo.