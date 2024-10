Carlos Zambrano asegura que Universitario NO es el mejor equipo de la Liga 1 y lanza provocador mensaje

Las expectativas aumentan de cara a la jornada final del Torneo Clausura, donde Universitario de Deportes podría consagrarse campeón de la Liga 1 2024. Sin embargo, Carlos Zambrano, defensor de Alianza Lima, ha dado su opinión sobre el cuadro 'crema' y su desempeño, lanzando un irónico mensaje en torno a la posibilidad de que la 'U' logre el título absoluto.

Universitario de Deportes llega a esta última fecha con la posibilidad de asegurarse el campeonato sin depender de otros resultados, aunque no la tendrá fácil en su visita a Los Chankas en Andahuaylas, un escenario complicado por la altura y el nivel de exigencia física.

Carlos Zambrano, durante su participación en el podcast de YouTube 'Fútbol Champán', recordó el pasado enfrentamiento de Universitario de Deportes contra Los Chankas en el Torneo Apertura, donde los 'cremas' golearon 4-0 en el Estadio Monumental.

Este resultado en su momento generó controversia, pues el equipo de Ate necesitaba golear para asegurar el título, lo que levantó suspicacias sobre posibles arreglos, aunque el club andahuaylino negó rotundamente cualquier tipo de intervención externa.

Carlos Zambrano señaló que, aunque no suele estar pendiente de los partidos de su clásico rival, el próximo enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Los Chankas será inevitable de observar.

"Es inevitable no estar pendiente del Universitario vs. Los Chankas, porque es la última fecha. Yo la pasé mal jugando en Andahuaylas con Alianza. Es complicado por la altura y el desgaste físico que implica. Esperemos que esta vez no se repita la goleada", comentó el defensor, en alusión a la goleada pasada.