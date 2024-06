¿Hernán Barcos SE RETIRA? Futbolista revela IMPACTANTES detalles sobre su futuro profesional

Más de un hincha de Alianza Lima quedará impactado al enterarse que Hernán Barcos, futbolista importante y experimentado del cuadro blanquiazul, revelara impactantes detalles sobre su futuro. ¿El 'Pirata' se retira?

En diálogo con Depor, el delantero de 40 años habló abiertamente sobre su futuro profesional, indicando que la edad no le pesa, y que se encuentra bien de cara al final de la temporada.

"Me estoy sintiendo bien. Yo voy semestre a semestre. O año a año. No le doy mucha bola a la edad, sino a cómo yo me sienta. Hoy me siento bien, me siento capaz, estoy tranquilo. Y si Dios quiere, puedo jugar un año más. Todavía estoy teniendo ofertas de clubes...", señaló.