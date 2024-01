Hinchas de Alianza Lima desaprueban a Jiovany Ramos y exigen la continuidad de Carlos Zambrano

22/01/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

En un amistoso internacional disputado en Trujillo, Alianza Lima registró un empate sin goles ante la Universidad Católica de Chile. Sin embargo, el rendimiento del defensor Jiovany Ramos generó críticas por parte de los hinchas, quienes expresaron su preocupación y hasta demandaron la permanencia de Carlos Zambrano en el club blanquiazul.

Críticas a Jiovany Ramos

A pesar del resultado neutro en el amistoso, las críticas se centraron en el desempeño del central panameño Jiovany Ramos, quien fue titular en el encuentro. Las redes sociales se llenaron de comentarios cuestionando su rendimiento, destacando su nerviosismo y señalando que su actuación contribuyó a la obtención de una tarjeta.

Reacciones de los hinchas

Las redes se convirtieron en el espacio donde los hinchas manifestaron su descontento con Jiovany Ramos. Frases como "Ramos estuvo nervioso y costó una tarjeta. Zambrano podría quedarse", "No sería buena idea dejar ir a Zambrano. Tanto Freytes como Ramos no están dando la talla", y "La inseguridad que me trae Ramos y Fuentes en la defensa de Alianza no es normal", reflejan la preocupación de la hinchada sobre la solidez defensiva del equipo.

¿El regreso de Zambrano?

En medio de las críticas a Jiovany Ramos, los hinchas expresaron su deseo de que Carlos Zambrano permanezca en Alianza Lima. Comentarios como "Se tiene que quedar Zambrano, una coladera (es) ese Ramos", y "Freytes y Ramos no pueden ser los jales internacionales de Alianza Lima, de verdad, muy limitados", subrayan la percepción de que el 'León' aportaría una mayor seguridad en la defensa del equipo.

Futuro incierto de Zambrano

A pesar de la solicitud de los hinchas, la permanencia de Carlos Zambrano en Alianza Lima no está garantizada. Aunque el defensor tenía una oferta formal de Lanús, optó por rechazarla con la intención de quedarse en Perú. Sin embargo, su continuidad no está contemplada en los planes del técnico Alejandro Restrepo. El 'León', con contrato vigente hasta fin de año, enfrenta un futuro incierto en el club.

Alianza Lima en la Liga 1 2024

Alianza Lima se prepara para la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2024, donde enfrentará a César Vallejo el 28 de enero en el Estadio Nacional. Posteriormente, el equipo se medirá contra Alianza Atlético de Sullana como visitante el 4 de febrero, en un encuentro a disputarse en la ciudad de Piura.

Las críticas a Jiovany Ramos y las demandas por la permanencia de Carlos Zambrano reflejan la inquietud de los hinchas de Alianza Lima respecto al rendimiento defensivo del equipo. Con la Liga 1 Betsson 2024 en el futuro, el club enfrenta la necesidad de consolidar una defensa sólida para encarar los desafíos venideros.