Hinchas de Alianza Lima indignados tras la derrota ante Universitario de Deportes: "Nos han robado"

Alianza Lima perdió 1-0 ante Universitario de Deportes en el partido por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 por lo cual muchos hinchas no dudaron en mostrarse indignados y molestos por el mal resultado y rendimiento que mostraron en la cancha.

En los exteriores del Estadio Nacional, donde se realizó el evento deportivo, muchos hinchas decidieron dar a conocer qué opinaban del partido y aprovecharon en arremeter contra el árbitro Haro, asegurando que "era un hincha crema" al no poder cobrar las faltas que ellos consideraban cometió la 'U' contra los jugadores blanquiazules.

Además, señalaron que no existió un buen juego en equipo durante el primer tiempo y a pesar de que en la segunda mitad lograron reaccionar, no fue suficiente para revertir el marcador, en especial porque sufrieron dos bajas importantes.

En cuanto a la expulsión de Jiovany Ramos, se mostraron molestos hasta el punto de considerarlo "irresponsable" por no haber medido las consecuencias de sus actos y complicar su juego.

En un material audiovisual, de solo 44 segundos de duración, se ve a otro grupo de hinchas del club íntimo salir del estadio indignados y expresando que "sufrieron un robo" por las malas decisiones de Haro.

"Una pena", "nos han robado, como tres veces que no nos han cobrado y encima el último gol, mal anulado", "nos fregaron", "me quedo con la entrega, creo que metieron todo el tiempo y arriba Alianza", "no sé qué pasó con Barcos", "estoy decepcionado, no sé por qué no buscan un medio, un técnico de esa naturaleza no arma nada el equipo", "están por la hue*as, no sirven, una pena", "las expulsiones nos fregaron", comentaron en TikTok.