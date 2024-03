Hinchas cremas y su reacción a pesar del triunfo de la 'U' ante Cusco FC: "Jugamos con miedo"

Universitario de Deportes logró derrotar 1-0 a Cusco FC, en el Estadio Monumental, por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1, pero sus hinchas no se mostraron nada contentos del rendimiento que los jugadores mostraron, ya que el triunfo solo se dio gracias a un penal cobrado por Álex Valera, en el minuto 32.

El encuentro entre la 'U' y Cusco FC, por la fecha 8 tuvo algunas complicaciones en el primer tiempo del partido, ya que a solo un minuto, André Vásquez dejó sentido al jugador crema Jairo Concha.

Edison Flores causó la alarma en el equipo contrario, tras anotar un gol, pero fue anulado por el árbitro tras encontrarse en posición adelantada. Sin embargo, lo que causó más conmoción fue cuando el arquero de 'Los dorados', Andy Vidal salió a rechazar el ataque del jugador merengue, Alex Valera, pero terminó dándole un puñetazo que provocó su expulsión de forma inmediata.

Tras el fin del partido, los hinchas no dudaron en mostrarse indignados y molestos con el juego mostrado por los jugadores de Universitario en la cancha, ya que lamentaron que no lograran concretar más goles a pesar de que tenían la ventaja por las bajas sufridas en Cusco FC. Pidieron al DT Fabián Bustos que pueda replantear sus estrategias para el próximo encuentro deportivo.

"No hemos jugado bien, estuvimos de miedo", "hemos ganado por suerte, penal", "no convencen", "al entrenador le falta tino para los cambios", "pésimo juego", "que Canchita se dedique a hacer cancha", "no corren, jugamos 11 vs 10 y no hicieron más", "les faltó más intensidad", "partido bajito", "demasiado elogio para alguien que solo vive del penal y no tiene mayores cualidades frente al arco", "jueguen bien, mi hígado no resiste", "qué horrible partido", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok y la cuenta oficial de la 'U' en X.