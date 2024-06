Hinchas destrozan a Piero Quispe tras derrota de Perú: "Cueva, que no juega hace meses, hizo más que él"

26/06/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Perú sufrió una dolorosa derrota por 0-1 frente a Canadá en la segunda jornada del grupo A de la Copa América 2024. Durante el partido, Piero Quispe, quien fue titular y luego sustituido en el segundo tiempo, fue blanco de duras críticas por parte de los hinchas en redes sociales, quienes cuestionaron su desempeño y lo compararon con Christian Cueva, quien también estuvo en boca de todos por su destacada intervención tras ingresar al juego.

Hinchas furiosos con Piero Quispe

Tras el partido entre Perú y Canadá, las redes sociales se inundaron de comentarios que cuestionaban la capacidad de Piero Quispe para liderar la ofensiva peruana.

Muchos hinchas expresaron su decepción y compararon su rendimiento con el de Christian Cueva, quien, a pesar de no jugar desde hace meses, demostró mayor impacto y creatividad en el campo.

Comentarios como "Nadie endiosa a Cueva, pero es inaceptable que de más que Quispe", "Desde que convocaron a Piero Quispe no entendía el por qué, para mí no es un jugador para ser titular. Hoy entro Cueva que no juega hace meses hizo más que Quispe" y "Cueva hizo más que Quispe, duela a quien le duela", fueron frecuentes entre los usuarios.

Otra vez un partido DECEPCIONANTE de Piero Quispe en la Selección. pic.twitter.com/tvAYngGloY — Error ArbitraI (@ErrorArbitralTR) June 25, 2024

Declaraciones de Christian Cueva

Christian Cueva, tras el partido, habló sobre su retorno al fútbol después de un período difícil personalmente.

"Es duro después de tanto tiempo volver al campo a jugar una competencia de tan alto nivel como lo es la Copa América, pero me voy tranquilo y contento por el respaldo que tuve de mis compañeros, del profe y de todo el comando técnico", comentó Christian Cueva.

Próximo partido de Perú

Con la derrota ante Canadá, las esperanzas de clasificación de Perú en la Copa América se ven comprometidas. El próximo partido será contra Argentina en la última jornada del grupo A, programado para el sábado 29 de junio a las 7:00 p.m. (hora peruana).

El equipo dirigido por Jorge Fossati necesita una victoria y resultados favorables en el encuentro con la selección argentina para avanzar a la siguiente fase del torneo.

La actuación de Piero Quispe y las críticas que ha recibido ponen de relieve los desafíos que enfrenta Perú en la Copa América 2024. Con un ambiente tenso entre los aficionados y una presión creciente antes del decisivo enfrentamiento con Argentina, el equipo deberá trabajar duro para superar mantener viva su esperanza de avanzar en el torneo continental.