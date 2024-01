Hinchas mexicanos critican a Piero Quispe tras jugar como titular con Pumas: "Solo vino a robar"

El volante peruano tuvo su primer partido como titular el pasado domingo con el equipo Pumas UNAM al enfrentarse a Pachuca por el Torneo Apertura Clausura de la Liga MX, pero no todos los hinchas se mostraron contentos con su rendimiento en el juego, a pesar de que lograron un triunfo (3-1).

Previo al encuentro deportivo, Pumas compartió un post en su cuenta de X (antes Twitter) donde aseguraba que el exjugador de Universitario de Deportes era el futbolista estrella de esa noche y que daría gran alegría a todos con un gol a su favor. Sin embargo, no todos los hinchas compartieron el mismo sentir.

Entre algunos de los motivos que revelaron los hinchas mexicanos para criticar al deportista peruano era que no rindió adecuadamente en la cancha hasta el punto de que tuvo que ser cambiado a los 66 minutos por Carlos Gutiérrez.

"¿El mejor de la liga peruana?, "¿nivel de Europa?", "no trae absolutamente nada Piero", "otro que solo viene a robar", "el DT no sabe ponerlo en el lugar correcto", "una lágrima", "totalmente desapercibido, ojalá no desaproveche la oportunidad", "ps nada del otro mundo", "tiene que afianzarse en el cuadro titular", "se esperan más cosas de él", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.