¡Impactante! LDU resta importancia a su caída en el Monumental: "Tampoco es una tragedia"

El presidente de Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito, Isaac Álvarez, restó importancia a su caída en el Estadio Monumental ante Universitario de Deportes por la primera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores. Según indicó, "no es una tragedia" haber perdido en Lima.

Culminando el referido encuentro, el mandamás del cuadro ecuatoriano dijo que si bien la plantilla y el staff técnico están en un momento de meditación tampoco se encuentran en una crisis futbolística.

"Obviamente, el grupo está en un momento de meditación, porque hay que pasar el mal momento. No tiene sentido hablar hasta hacer un análisis con cabeza fría. No se entiende qué pudo haber pasado, pero seguiremos con las ganas de siempre. Tampoco es una tragedia que no vamos a superar. A la hinchada, que nos siga apoyando, esto recién empieza", declaró.