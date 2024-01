Importante futbolista de la Premier League aparece en la lista de Jeffrey Epstein: ¿Quien es?

La publicación de la lista de relaciones de Jeffrey Epstein ha escandalizado al mundo del espectáculo. Importantes nombres de la política y la farándula se vieron involucrados, pero también un futbolista de la Premier League.

El jugador aparece en un listado que se viralizó en redes sociales, y actualmente juega en el Nottingham Forest. Sin embargo, se hizo conocido por su paso en Chelsea, donde incluso ganó la Champions League.

Dicho futbolista es nadie menos que Callum Hudson-Odoi, extremo derecho y carrilero que extendió su carrera también por el Bayer Leverkusen de Alemania. Sin embargo, su mejor nivel lo alcanzó en Chelsea, siendo un prometedor jugador de banda.

Supuestamente, el futbolista habría asistido a las fiestas que involucraban a menores de edad organizadas por Jeffrey Epstein. Aunque todo giraría repentinamente a favor del jugador inglés. ¿Qué pasó?

Al conocer que su nombre figuraba entre la polémica lista filtrada en redes, el jugador emitió un comunicado por sus perfiles oficiales, negando las acusaciones y tildándolas de 'ridículas'.

"He visto esto circulando por las redes sociales ya desde hace un tiempo y no iba a comentarlo porque es absurdo (y yo habría sido un niño en ese momento). Sin embargo, entendiendo mi posición como modelo a seguir, me gustaría dejar absolutamente claro que nunca he sido parte del escándalo Epstein ni he visitado la isla Epstein, así que por favor dejen de etiquetarme en estas publicaciones", expresó.