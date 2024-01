Jairo Concha rechazó ofertas de Alianza Lima: "El club es demasiado grande como para esperar a alguien"

06/01/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Después de una relación de tres años, la historia entre Jairo Concha y Alianza Lima ha llegado a su fin. A pesar de las intenciones del club de mantenerlo en la plantilla para la temporada 2024, el jugador decidió despedirse. Bruno Marioni, director de fútbol de los 'íntimos', reveló que al volante se le presentaron múltiples ofertas para renovar, pero su silencio en el plazo acordado precipitó su salida.

Ofertas ignoradas

Bruno Marioni, en una conferencia de prensa el 5 de enero, compartió detalles sobre las negociaciones con Jairo Concha. A pesar de recibir varias ofertas, el jugador no respondió a tiempo, llevando al club a tomar la difícil decisión de no renovar su contrato. El director de fútbol de Alianza Lima afirmó con firmeza que el club no puede esperar a nadie y es demasiado grande para ello.

"A Jairo Concha se le hicieron varias ofertas, yo incluso llegué a hacerle una oferta. Pusimos un plazo, pero no se cumplió. Junto con el club, tomamos la decisión de que no se le renueve el contrato. Nadie va a poner a Alianza Lima abajo o en espera. Alianza es demasiado grande como para esperar a alguien", señaló Marioni en conferencia de prensa en el estadio Alejandro Villanueva.

Señales contradictorias

Inicialmente, el mediocampista de 24 años parecía inclinarse por quedarse en el club, superando los exámenes médicos y participando en la pretemporada bajo la dirección del nuevo entrenador, Alejandro Restrepo. Sin embargo, la falta de respuesta oportuna llevó a la institución a despedirse de él a través de las redes sociales.

Búsqueda de un nuevo líder

La partida de Concha ha desencadenado la necesidad de Alianza Lima de encontrar un reemplazo para el rol crucial de '10'. Dos nombres, Christian Neira de Unión Comercio y el uruguayo Sebastián Rodríguez del Peñarol, destacan como las principales opciones para llenar el vacío dejado por el talentoso volante. Paradójicamente, Jairo ahora está siendo pretendido por Universitario de Deportes, el eterno rival del club blanquiazul.

La salida de Jairo Concha marca el final de una era en Alianza Lima. A pesar de las oportunidades ofrecidas para continuar, la falta de una respuesta oportuna selló su destino fuera del equipo. Mientras el club se embarca en la búsqueda de un nuevo líder en el campo, la rivalidad con Universitario de Deportes se intensifica, ya que el talentoso mediocampista se convierte en un objetivo para el clásico rival.