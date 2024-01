Junior Silva revela detalles de su vida amorosa tras divorcio de Carla Tello: "Aprendí a quién no elegir"

Junior Silva remeció la farándula nacional tras confesar cómo fue su pasado amoroso y qué lecciones aprendió tras su divorcio en el 2019 con la periodista Carla Tello, con quien estuvo casado por seis meses sin un final feliz.

El popular actor de 'Al Fondo Hay Sitio', se sinceró en el canal de Youtube de Christopher Gianotti y Úrsula Boza, y los dejó sorprendidos al revelar que tuvo que necesitar la ayuda de un gran profesional para poder superar cada ruptura de sus relaciones, en especial de las más tóxicas.

A pesar de que no mencionó nombres de sus exparejas, admitió que su experiencia en el amor ha sido "terrible" y actualmente se encuentra concentrado en sus proyectos profesionales y artísticos.

"He aprendido qué no hacer y a quién no elegir. Creo que a mi edad y con todo lo que he pasado, con mis relaciones más tóxicas y menos tóxicas, buenas o malas, estoy en la etapa de la flojera. 'Ay, hay que chambear, escribir, llamar, responder si me preguntan algo'. ¡Uy, no!"