Jean Ferrari afirma que podría postular a la presidencia: "Si he podido con la 'U', puedo con el Perú"

31/03/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En una reciente entrevista, Jean Ferrari reveló que tiene intenciones de incursionar en la política peruana. El actual administrador de Universitario de Deportes indicó que no descarta postular como candidato presidencial, remarcando que el país necesita personas con liderazgo, algo que comparó con su actual desempeño en la 'U'.

¿Jean Ferrari postularía a la presidencia del Perú?

Durante el más reciente episodio del podcast 'Enfocados', Roberto Guizasola preguntó a Ferrari si acaso estaría interesado en manejar las riendas del Perú desde la Presidencia. Al oír esto, Jefferson Farfán estalló en carcajadas, por lo que el 'Cucurucho' aseguró que, de ser así, el administrador crema escalaría a otro nivel.

No obstante, ninguno imaginó la respuesta que traería consigo Jean Ferrari. Con suma seriedad, sugirió que no le parece mala idea; no obstante, dejó en claro que sus prioridades, por el momento, son otras, por lo que esto se podría dar en un futuro no muy cercano. "Hay que ir paso a paso. Si he podido con la 'U', puedo con el Perú", respondió el representante del club, recibiendo aplausos de los presentadores.

Momentos antes, reveló que, en medio de su desempeño en Universitario, algunos partidos políticos se han acercado a él para invitarlo a integrar sus filas. Por tal motivo, afirmó que sí se siente interesado en trabajar por el país, argumentando que su liderazgo podría servir de mucho al momento de establecer medidas para el beneficio del país.

"Se me han acercado partidos políticos porque ven en mí una persona con liderazgo que ha marcado la diferencia y con éxito. El país como está necesita de personas que puedan liderar", puntualizó al respecto.

Ferrari revela a quién considera el 'mejor futbolista peruano'

En otro momento de la entrevista, Ferrari Chiabra fue consultado respecto a quién le parece el 'mejor futbolista peruano' de los últimos 40 años. Su respuesta inmediatamente sorprendió a los hinchas 'cremas' al afirmar que, desde su perspectiva, Jefferson Farfán le parece uno de los más talentosos y exitosos.

"Cuándo a mí me preguntan '¿Quién ha sido el mejor futbolista que hemos tenido en estos últimos 40 años?', sin pasarle la mano a 'Jefry', pero para mí ha sido mi compare acá. A lo que voy es que cuando uno es crack, no solo futbolísticamente sino uno como persona, que sabe lo que tiene, consigue las cosas", mencionó señalando a la 'Foquita'.

Además de estas declaraciones, Jean Ferrari reveló que podría incursionar en la política, e incluso postularse como candidato presidencial. "Hay que ir paso a paso", manifestó el administrador de Universitario.