Carla García podría postular con el APRA a la Presidencia: "No descarto nada donde pueda ayudar"

Carla García Buscaglia, comunicadora e hija del expresidente Alan García, se refirió a las aspiraciones políticas que tiene con el partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). La militante aprista no descartó una eventual candidatura a la Presidencia en las próximas elecciones generales, y aseguró que su agrupación política está evaluando a quienes conformarían la plancha presidencial.

En diálogo con Canal N, la hija mayor del exmandatario indicó que a pesar de algunas discrepancias internas en el APRA, se estaría buscando un consenso para elegir a quienes representarían al partido en los comicios electorales. Por tal motivo, deslizó que hay militantes que han confirmado sus intenciones de postularse como presidentes, añadiendo que, en su caso, aún no ha decidido si se presentará como candidata.

"En este momento hay algunos quienes han expresado su deseo de ser candidatos a la Presidencia, como son Hernán Garrido Leca y Jorge del Castillo, y otros dos compañeros. Yo no he manifestado todavía. Falta bastante tiempo, por lo que estamos viendo cómo conformamos el mejor equipo", expuso en un inicio

En esa línea, argumentó que se está evaluando las posibles planchas presidenciales, debido a que buscan perfiles adecuados para los vicepresidentes. Además, resaltó que, tras un debate interno, se determinará quienes serán los representantes el APRA que tengan más posibilidad de ganar simpatizantes, y a su vez perfilarse como una opción entre la lista de candidatos.

"No descarto. No descarto nada donde yo pueda ayudar. Tenemos un equipo que me parece la primera línea (...) Necesitamos ver para que este equipo sea comercial y visualmente vendible. Elegir a los que más apetezcan, quienes generen mayor deseo y mayor ilusión en la ciudadanía. Lo escoge la elección interna", puntualizó.