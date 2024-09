Jean Ferrari habló de las comparaciones entre Universitario y el Real Madrid: "Lo tengo como un ejemplo"

El gran momento que pasa Universitario desde hace varios meses, ha llevado a Jean Ferrari a enaltecer su gestión, vale decir, con argumentos más que válidos. Sin embargo, una vez más habló de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, abriendo el pase a la polémica.

En una reciente entrevista con el programa 'Entre Ceja y Ceja', el administrador merengue indicó que nunca se comparó con el máximo dirigente del club más grande del mundo, y que hasta le pareció gracioso que varios medios rebotaran dichos símiles.

"Yo no me comparé. La comparación vino de afuera. Por eso yo fui bien claro en decir que hay personas o hay gente que me mencionan o que me dicen en las redes y me pareció divertido, me pareció gracioso. Pero hay personas que se lo toman a mal. A mí me pareció divertido. Yo no tengo la billetera de Florentino Pérez. O sea, no. Olvídate", señaló.