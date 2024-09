¿No nos quiere? Kevin Serna volvió a rechazar a Perú: "Siempre tuve pensado jugar en Colombia"

El rápido ascenso futbolístico de Kevin Serna generó ilusión en Perú, pues el jugador contaba con la nacionalidad para defender a la 'Bicolor' si lo desease. Sin embargo, terminó escogiendo a Colombia, explicando el porqué en una reciente entrevista.

En diálogo con Telemedellín, el exjugador de Alianza Lima volvió a indicar que si bien está agradecido de haber tenido una puerta abierta en la selección peruana, siempre soñó y tuvo en mente representar a Colombia.

"Fue una linda experiencia en Perú, de verdad estoy muy agradecido con el país porque fueron los que me dieron la oportunidad de darme a conocer al mundo. Estuve tres años y este iba a ser el cuarto, ya había obtenido la nacionalidad y, por el buen momento que estaba pasando, la gente me decía que si se daba la oportunidad de ser llamado a la selección peruana. Yo siempre lo tomé con calma, que me debía a los planes de Dios, que iba a esperar y que siempre trataba de trabajar", declaró.