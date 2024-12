Jean Ferrari se pronuncia tras ser ratificado como administrador de Universitario: "Reitero mi compromiso"

Se queda. A pesar de que, sobre el mediodía de este jueves 26 de diciembre, el propio Jean Ferrari indicó que Sunat lo había destituido de su cargo como administrador de Universitario, esta versión fue rotundamente desmentida por el ministro de Economía, José Arista, quien aseguró que esta versión era completamente falsa.

Con ello, el miembro del gabinete ministerial le ponía fin a la serie de rumores que se dieron tras las declaraciones del directivo en las que acusaba a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de no cumplir con los plazos correspondientes para su salida.

"El administrador de Universitario, Jean Ferrari, menciona que ha tenido acceso a una información sensible de la Sunat. No entiendo como puede alguien salir a dar por hecho algún trascendido informal que haya recibido. Hasta donde sé y he consultado con el superintendente de Sunat, no hay absolutamente nada real detrás de ese trascendido, así que se quede tranquilo el señor Ferrari y que siga trabajando por el bien de la 'U'", indicó el titular de Economía.