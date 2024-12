Jefferson Farfán arremete contra Juan Vargas por bofetada al 'Condor' Mendoza: "Una falta de respeto"

Jefferson Farfán se pronunció sobre el altercado protagonizado por Juan Vargas y Andrés Mendoza durante un encuentro de la Copa Leyendas entre Universitario y Sporting Cristal. Como se recuerda, durante este cotejo, el 'Loco' se convirtió en viral tras aplicarle una fuerte bofetada al 'Condor' luego de una fuerte jugada dividida.

Y aunque han pasado varios días de aquel episodio, la 'foquita' se volvió a referir durante la última edición de su programa 'Enfocados' donde conversó con André Carrillo. El exjugador lamentó la reacción de quien fuera su compañero durante varios años.

Para Jefferson Farfán lo que hizo Juan Manuel Vargas durante la Copa Leyenda es una total falta de respeto. Además, contó que el 'Loco' le ha escrito luego de este episodio, pero que decidió no responderle en apoyo a Andrés Mendoza.

"Él me ha escrito, pero yo no le respondo. Me parece una falta de respeto, se raya por las huev***. Sabemos cómo es Mendoza, es flojo para los golpes. Se ha agachado y lo amaga. Andrés yo te quiero, pero no puedes meter ese amague", indicó junto a André Carrillo y Roberto Guizasola.

Para finalizar su intervención sobre este hecho, la 'Foquita' señaló que esos encuentros de veteranos no son por dinero alguno precisando que situaciones como la que se dio no debería pasar. Por último, animó al 'Loco' a pedir disculpas pública a su gente y al propio Mendoza.

Días atrás, el propio 'Cóndor' se pronunció sobre el altercado contra el otrora jugador de la Selección Peruana asegurando que él nunca reaccionó por respeto a sus seguidores y a los niños que ven los cotejos.

"Lo que él hizo está mal porque nosotros vamos jugar, no vamos a pelear, si quiere pelear se va al 'Mundialito' de La Victoria. Nosotros vamos hacer deportes, va mucha gente, van muchos padres con sus niños, la imagen siempre hay que dejarla bien. Al final, yo soy parte de una marca. Yo no soy de ir con mala fe, no soy de eso. Todos me dicen por qué no reaccionaste, pero no soy así. Yo soy una persona profesional, tampoco me voy a poner a su nivel", contó.