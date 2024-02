Jefferson Farfán causa revuelo con su peculiar reacción a las declaraciones de Guerrero sobre UCV

El fútbol peruano se ve sacudido por una serie de eventos que han generado controversia y preocupación en la comunidad deportiva. Este jueves 15 de febrero, Paolo Guerrero anunció su decisión de rescindir su contrato con el club César Vallejo debido a amenazas recibidas por su familia. Ante esta situación, Jefferson Farfán, otro destacado futbolista peruano, tuvo una peculiar reacción a través de las redes sociales.

Paolo Guerrero confirmó en una entrevista con 'América Noticias' que no continuará su vínculo con Universidad César Vallejo, a pesar de haber firmado un contrato para la temporada 2024. Las amenazas dirigidas a su madre, Petronila Gonzales, luego de su llegada al fútbol peruano, han sido el motivo determinante para esta decisión.

"El día 2 de febrero, en la noche, me llega el primer mensaje de extorsión. Esto no lo hicimos público. Todo lo manejamos de manera interna con Richard Acuña, porque él es consciente de todo esto desde que el primer día que comenzaron a llegar los mensajes", inició Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero reveló el impacto de las amenazas recibidas por su madre, describiendo la situación como angustiante y preocupante. A pesar de la felicidad inicial por su incorporación al club trujillano, la preocupación por la seguridad de su familia lo llevó a reconsiderar su decisión.

"Yo lo que más quería era jugar en César Vallejo, estaba feliz de llegar a Trujillo, una ciudad linda. Solo tengo elogios de esa ciudad. Yo estaba feliz de firmar por la UCV, no esperaba llegar a estas instancias. Es una decisión que he tomado con mi familia de no llegar, de rescindir mi contrato por todas las amenazas que sigo recibiendo", añadió.