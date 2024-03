Jefferson Farfán descarta a Sergio Peña como el '10 de Perú': ¿A quién pone en su lugar?

Jefferson Farfán conversó con Yoshimar Yotún y se animó a revelar a quién le entregaría la '10 de Perú' tras el nuevo proceso que inició al mando de la dirección técnica de Jorge Fossati.

En un nuevo episodio de 'Enfocados', el exfutbolista de Alianza Lima excluyó a Sergio Peña como el volante creativo que acompañe al delantero en el 'Equipo de todos'. Según indicó, el jugador del Malmo FF de Suecia es un '8'.

A detalle, Farfán nominó a Piero Quispe como el sucesor de Christian Cueva en la 'Blanquirroja'. Asimismo, invitó al 'Nonno' a ejecutar tal modificación para que el futbolista de 22 años asuma un "rol más importante y sienta la presión".

En ese sentido, la 'Foquita' recordó que Juan Pablo Bengoechea hizo lo mismo con él, cuando coincidieron en la 'Bicolor' hace años atrás.

"Yayayaya... no jod... pues, Peña no es '10', él es '8', ¿Piero Quispe? Si, me gusta. Aparte tienen que darle para que asuma y sienta esa presión. ¿Te acuerdas cuando Pablo Bengoechea me dijo 'toma asume'?", expresó en diálogo con Yoshimar Yotún y Roberto Guizasola.