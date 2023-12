Jhamir D'Arrigo en Alianza Lima: Entrenador reveló crudo episodio que tuvo que pasar el jugador

El entrenador nacional, Jorge Espejo, reveló un crudo episodio que tuvo que pasar el nuevo jugador de Alianza Lima, Jhamir D'Arrigo.

En entrevista para Infobae, el director técnico afirmó que quedó encantado con el juego del extremo 'blanquiazul', no obstante, varios estrategas que pasaron por Cantolao no le dieron una oportunidad para mostrar su talento.

"A mí me llamaba mucho la atención cuando lo veíamos entrenando en el cuarto equipo a Jhamir D'Arrigo. Recuerdo el consejo de la presidenta del club, Gisella Mandriotti, me dijo 'a ti te gusta ese chico' y le respondí 'me encanta, ese chico va a terminar jugando en la Selección'. Me decía nadie le da bola, ningún técnico que pasó por Cantolao lo empelota. Le dije que no se preocupe porque a mí me gusta mucho y le metimos todo", contó.