¡Bombazo! Paolo Guerrero abandona LDU de Quito con miras al 2024: ¿cuál es su nuevo equipo para el próximo año?

Luego de ganar la Copa Sudamericana y la Liga de Ecuador con LDU de Quito, Paolo Guerrero no renovó contrato con el cuadro extranjero. La noticia tomó abruptamente a los fanáticos del futbolista, que quedó como agente libre, y aún se desconoce en qué equipo jugará el 2024.

Según el periodista Germán García, Guerrero decidió no renovar su contrato con la Liga Deportiva Universitaria. El motivo aún es desconocido, y se han generado dudas respecto a la relación entre 'el depredador' y el club. Esto, debido a que parecía inquebrantable.

Sin embargo, parece que la salida del entrenador Luis Zubeldía fue el detonante para que Guerrero saliese del club, pues el técnico puso total confianza en el atacante peruano.

Con un valor de 175 mil euros y 39 años encima, Paolo Guerrero es toda una apuesta para el club que decida ir por él. Aún a su avanzada edad demuestra una gran vigencia, y si se confía en él, responderá.

Si bien ya se comenzó a rumorear una posible llegada a Alianza Lima, esta podría verse interrumpida por el objetivo del técnico del club: reducir el promedio de edad en la plantilla.

Además, la presencia de Hernán Barcos como referente de experiencia en ataque complicaría la llegada de Paolo Guerrero, que llegaría a tomar un puesto ya utilizado y que conoce al equipo. Sin embargo, eso tampoco puede descartarse, pues previamente el '9' nacional manifestó su deseo de vestir la blanquiazul.

"Yo buscaba jugar en Alianza, es el equipo de mi corazón, donde siempre anhele jugar algún día. No tuve una propuesta, no me vinieron a buscar", expresó.