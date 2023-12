Joao Grimaldo y su emotiva dedicatoria tras ser elegido como 'Mejor Jugador Joven': "Me cuida desde el cielo"

El delantero de Sporting Cristal, Joao Grimaldo, fue uno de los mejores jugadores de la temporada pasada. De hecho, su rendimiento ha sido reconocido al ser catalogada como el 'Mejor Jugador Joven' de la Liga 1 2023, premio para el que el futbolsita 'rimense' tuvo una especial dedicatoria.

Las palabras del jugador 'bajopontino' tuvieron lugar este jueves 22 de diciembre luego de que se le entregara la estatuilla correspondiente en la ceremonia de gala.

Allí, Joao Grimaldo dio su discurso y dio las gracias a cada una de las personas que fueron claves en este año para él: club, jugadores y sus padres.

Sin embargo, el premio tuvo un último agradecimiento más: para su tío, quien aseguro que lo cuida desde el cielo y le da fuerzas para seguir adelante en cada aspecto de su vida.

"En primer lugar, agradecido con Dios por este premio. Agradecido con el club, con mis compañeros que me ayudaron a que este haya sido un gran año mío. Agradecido con mi papá, que no puede estar acá conmigo y esto va especial a mi tío que desde el cielo me está cuidando y me está dando fuerzas para poder seguir", dijo.