Jorge Fossati no cree que Christian Cueva tenga éxito en la música: "Como cantante se muere de hambre"

29/01/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Jorge Fossati continúa generando polémica en el fútbol nacional. A pesar de que ya no es más el director técnico de la selección peruana, sus declaraciones sobre el futuro que podría tener la blanquirroja aún mantienen en vilo a los hinchas. Por eso, una de sus opiniones apuntó nada menos que a Christian Cueva, de quien no solo comentó sobre su carrera como futbolista, sino también sobre su inmersión a la música.

Fossati opinó sobre faceta de Cueva en la música

Durante una entrevista para el canal del Estado, Fossati se refirió a la inclusión de 'Aladino' dentro de las filas del Club Cienciano. Con suma firmeza, el popular 'Nono' aseguró que confía en que Cueva pueda desempeñarse sin ninguna complicación, y espera que este 2025 vuelva a alcanzar la gloria.

"Christian está en un club desde el inicio del torneo, desde la pretemporada. Yo me juego a decir que, si no tiene la desgracia de lesionarse, Christian esta temporada va a volver a ser el Cueva que ojalá le vuelva a dar tantas satisfacciones al fútbol peruano", expresó en un inicio.

No obstante, fue consultado por la incursión del pelotero en la música junto a su pareja, Pamela Franco. Bastante sorprendido por la pregunta, el ex DT de la bicolor no evitó sonreír y afirmar que sí lo ha escuchado a través de videos. Lo más impactante de su respuesta fue la honestidad que tuvo para asegurar que 'Cuevita' no tendría éxito en esta nueva faceta.

(¿Lo ha visto cantar?) "Sí, algunos videitos me han mostrado. Como cantante es un buen 'playmaker' me parece. No , como cantante se muere de hambre . Él la tiene muy clara. Eso no quiere decir que no pueda cantar con su pareja, pero la parte profesional no la puede descuidar ni un minuto, sino no vuelve más el Christian Cueva que conocimos" precisó.

La faceta de Christian Cueva como cantante

Es de conocimiento público que, ha finales de 2024, Christian Cueva sorprendió a todos por animarse a sacar una versión propia del tema 'El cervecero'. Junto a Pamela Franco, el mediocampista "soltó gallos" y realizó un cover de esta canción de cumbia, modificando el coro con letras que se volvieron populares de inmediato.

"Tráiganme a Carrillo, a Cueva y Lapadula, que quiero beber hasta morir", vocalizó 'Aladino', generando controversias de todo tipo por esta interpretación. Además, la pareja promocionó el tema en varios eventos, haciendo que el pelotero gane el apelativo de 'Cervecero mayor'.

@gabrielansaiko Christian Cueva y Pamela Franco juntos cantando ❤️ Amigos simplemente amigos y nada más. ♬ sonido original - Gabriela

Todos estos detalles son de conocimiento de Jorge Fossati. El ex director técnico bromeó con esta faceta del pelotero, asegurando que se moriría de hambre si continúa como cantante.