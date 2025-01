¿Pamela Franco y Christian Cueva lanzarán nuevo tema musical? Pareja lanza IMPACTANTE foto

Christian Cueva y Pamela Franco siguen sorprendiendo a todos y esta vez al no dudar en lanzar una impactante fotografía en sus redes sociales que dejaría entrever que estarían preparando un nuevo tema musical tras la polémica entrevista que el futbolista brindó a Andrea Llosa.

El lunes 27 de enero, Christian Cueva no dudó en romper su silencio tras las serias acusaciones de haberle sido infiel a su aún esposa Pamela López con distintas mujeres destacadas del espectáculo, entre ellas, quien sería su actual pareja, la cantante peruana, Pamela Franco.

A pesar de que el futbolista de Cienciano generó controversia con sus declaraciones en su intento de negar las infidelidades y asegurar que tras su separación, la madre de sus hijos lo habría buscado para poder retomar su relación; esta vez aprovechó en repostear una foto en su cuenta de Instagram para demostrar que la única mujer que está en su corazón es la cumbiambera.

En la instantánea se ve al 'pelotero' con una gran sonrisa y mirando fijamente a Pamela Franco. La pareja, aparentemente, se encontraría en un estudio de grabación con audífonos, dejando entrever que tienen planeado volver a los escenarios con una nueva canción.

Incluso, la imagen que compartió inicialmente Pamela Franco en sus redes, fue acompañada con el emoji de un corazón y un micrófono. Sin embargo, lo que impactó a sus seguidores fue el toque romántico de la escena con un fondo musical de 'Bonita' de la Agrupación Marilyn.

"Tan bella, sencilla, su cara bonita. No la miren a ella porque es tan bonita. Me parece que me enamoré", se escucha en la publicación. Minutos después, Christian Cueva reposteó la foto demostrando que se encuentran más enamorados que nunca.