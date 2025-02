Jorge Fossati elogia a la U, pero lanza DURA crítica a Alianza y Cristal: "No pueden compararse"

Jorge Fossati, exentrenador de la selección peruana, elogió la infraestructura que posee Universitario e incluso lo comparó con los grandes clubes de Sudamérica. Por el contrario, opinó lo opuesto de Alianza Lima y Sporting Cristal.

Después de un poco auspicioso paso por el equipo nacional y una fructífero experiencia en Universitario, Jorge Fossati conoció de adentro para afuera la realidad y presente que vive el fútbol peruano. Ahora en una entrevista compartió su opinión sobre los 3 grandes de la Liga 1.

El 'Nonno' comentó para el programa 'Tirando paredes' que en su experiencia en la U quedó fascinado por las instalaciones donde le tocó jugar y entrenar como lo son el estadio Monumental y Campo Mar. Esto lo llevó a equiparar a la U con Peñarol y Nacional.

No obstante, fue completamente opuesto con respecto a los rivales históricos de los 'cremas'. Al referirse a Alianza Lima y Sporting Cristal, indicó que sus estadios no estaba a la altura de los que hay en Uruguay y ni siquiera sus instalaciones de entrenamiento.

"Si te comparo Peñarol con Nacional, respecto a Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal. Bueno, en cuanto a infraestructura, estadio, etc. El número 1 sería Universitario. Alianza y Cristal no pueden compararse con Nacional ni Peñarol porque sus estadios no están a la altura. Ni mucho menos instalaciones de entrenamientos que, hasta dónde sé, son alquiladas, no son de ellos", comentó.