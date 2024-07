Jorge Fossati se pronunció sobre el caso Renato Tapia: "Fuimos frontales y nos dijimos lo que pensábamos"

22/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de casi un mes, Jorge Fossati brindó una conferencia de prensa para dar un balance de lo que fue la participación de la Selección Peruana en la última Copa América. En este torneo, el equipo de todos no contó con la presencia de Renato Tapia por una polémica con un seguro que proteja su integridad.

Como se recuerda, la Bicolor quedó fuera del certamen continental en fase de grupos luego de caer por 2-0 ante Argentina. Los dirigidos por el estratega uruguayo no ofrecieron un gran rendimiento colectivo y le dijeron adiós al campeonato sin poder convertir un solo tanto.

Habló de Renato Tapia

Como era de esperarse, el caso de Renato Tapia iba a ser una de las preguntas fijas para que Jorge Fossati responda. El extécnico uruguayo aseguró que, pese a las versiones que aseguraban lo contrario, su relación con el volante se mantiene de la mejor manera ya que en su momento se dijeron las cosas de forma frontal.

Sin embargo, el charrúa también dio a entender que el tema del seguro no fue el único que habría motivo al 'capitán del futuro' para que no termine siendo parte de la delegación que participó en la Copa América.

"La relación está bien porque fuimos frontales y nos dijimos lo que pensábamos. Siempre dije que era un jugador que yo consideraba que era muy importante. Desgraciadamente se dio un hecho coyuntural, el tema del famoso seguro que no sé si fue el único tema. No sería anormal que por otras razones no estamos en nuestro mejor momento o con nuestra mejor cabeza, también esto pudo haber pasado", inició.

"En definitiva, no estaban dadas las condiciones, y no por el seguro, para que Renato estuviera con nosotros en la Copa América. Yo no les cerraba las puertas a Renato ni a nadie porque no tengo un motivo insalvable con nadie. Mi preocupación está con los que no tienen club ya que eso puede jugarnos en contra para septiembre", añadió.

Los que tengan compromiso

Para finalizar el cuestionamiento, Jorge Fossati dejó en claro que, de ahora en adelante, solo tomará en cuenta a futbolistas que se sientan comprometidos con la Bicolor y con el proyecto que viene dirigiendo.

"Para redondear, no hablando de Renato sino en general, que, como hemos hecho hasta ahora, los jugadores que estén en el plantel serán aquellos que nosotros entendamos que tienen que estar, por cualidades futbolísticas y que demuestren claramente que sienten el orgullo de ponerse la camiseta de Perú y que saben que hacerlo es un privilegio. Si detectamos en el camino alguien que no tiene esa cabeza, no estará convocado", expresó.

De esta manera, Jorge Fossati aseguró que su relación con Renato Tapia es buena pese a que el volante no fue parte de la Selección Peruana que participó en la Copa América.