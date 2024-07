¡Polémico! Jorge Fossati enaltece a Perú a pesar de eliminación en Copa América: "Más competitivos"

Jorge Fossati declaró ante los medios por primera vez desde la eliminación de Perú en la Copa América, y sorprendió al enaltecer el rendimiento del grupo, a pesar de no haber conseguido un solo triunfo, y tras no anotar goles.

Según el entrenador del seleccionado nacional, el equipo peruano se vio más fuerte y más competitivo que versiones anteriores, explicando que incluso hay estadísticas para demostrar su postura.

"Como ya dije, yo vi a Perú cada vez más firme, más fuerte y muy competitivo. Esto no solo pasa por la observación, sino también porque los números de los partidos ratifican ese crecimiento, ese paso firme con el que venimos", comentó.

Sin embargo, Fossati Lurachi también mencionó que se siente frustrado y enojado por no haber conseguido los resultados esperados, a pesar de ver una progresión en lo táctico.

Por otro lado, el entrenador de 71 años realizó un pequeño análisis del último partido de la fase de grupos, en donde la 'Bicolor' cayó ante la campeona del torneo, pero tampoco mostró un juego o siquiera una idea del mismo.

"El partido de Argentina lo dejo aparte, no tengo problema en analizarlo. Primero, Argentina juega la segunda fecha con un día más de recuperación en esas condiciones climáticas; el que hizo una actividad deportiva sabe que es importante, no es un detalle menor", precisó.

Como si no fuera suficiente, Fossati intentó justificar el fracaso nacional en dicho partido alegando una serie de polémicas arbitrales, que, a su criterio, influyeron en el resultado final.

"A nosotros nos cobraba mancha, supongo que acá habrá sido bien subrayado. No es tema de discusión, es un tema de que las imágenes son elocuentes. Me estoy refiriendo al segundo gol argentina, hay una clara falta de Lautaro Martínez sobre Aldo Corzo. No es un contacto de cuerpo con cuerpo, es un brazo estirado sobre la espalda", concluyó.