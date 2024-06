Renato Tapia se despide del Celta de Vigo con emotivo mensaje: "Con el corazón en la mano y con mucha pena"

Este domingo 30 de junio, el vínculo contractual que unía a Renato Tapia y Celta de Vigo llegó a su fin. Por ello, el volante nacional utilizó su cuenta de Instagram para dejar un emotivo mensaje de despedida a los hinchas, trabajadores y directivos del club español.

Como se recuerda, el hecho de que el mediocampista se quedara sin contrato en medio de la Copa América, fue el detonante para que no integre la delegación de la Selección Peruana que participó en dicho evento.

En su extenso mensaje, Renato Tapia dejó en claro que siempre guardará cariño a los colores del Celta de Vigo y a todo el personal que lo rodea. Eso sí, el denominado 'capitán del futuro' lamentó no haber podido despedirse a la afición en otras circunstancias.

Asimismo, el ex Feyenoord de Holanda espera que los hinchas del club gallego puedan recordar con mayor énfasis a la persona más que al jugador.

"Con el corazón en la mano, con mucha pena pero a la vez con mucha gratitud, llegó la hora de despedirme del club que me abrió las puertas para poder cumplir uno de mis sueños, jugar en La Liga. Me llevo los mejores recuerdos de todas las temporadas, en situaciones adversas y positivas. Fueron años de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento tanto en lo deportivo como en lo personal con el grupo. Desearle lo mejor a mis compañeros, fisios, utileros, comando técnico, cocineros, personal de limpieza, jardineros, gente cercana al club", inició.

"Me los llevo en el corazón, poder compartir el día a día con ustedes ha sido espectacular. A pesar de no haber podido despedirme de la afición, decirles que estoy muy agradecido por el cariño mostrado siempre y muy orgulloso de haberlos representado dentro y fuera del campo. Sin más, me voy esperando que recuerden más al Renato como persona que como futbolista, porque siempre he pensado que es lo mas importante", agregó.