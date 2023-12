Jorge Fossati y su sincera respuesta sobre situación de la 'Blanquirroja': "Si no fueran por los 6 cupos y medio sería casi imposible"

27/12/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador Jorge Fossati, quien será el próximo DT de la 'Blanquirroja', habló sobre la difícil situación en la que se encuentra el 'Equipo de todos' tras sus malos resultados en las primeras seis fechas de las Eliminatorias Mundialistas.

Dura, pero esclarecedora declaración

En entrevista con el medio charrúa 'Las Voces del Fútbol', el exestratega de Universitario de Deportes admitió que los seis cupos y medio, que otorga la Conmebol para la Copa del Mundo Estados Unidos 2026, les permite soñar con una clasificación.

A detalle, confesó que si los cupos fueran solo cinco, sería casi imposible que la 'Bicolor' obtenga un cupo al próximo certamen mundialista. Asimismo, hizo hincapié en lo que será su banco de pruebas: la Copa América.

"Es cierto que Perú está último en las Eliminatorias, pero, si no fuera que van seis cupos y medio al Mundial, era casi imposible, prácticamente una utopía, sin embargo pienso que se puede, hay chance. No será fácil, pero tendremos la Copa América para trabajar mejor y eso me da mucha ilusión", expresó.

"Es un desafío bravo, pero estamos convencidos"

En esa línea, Fossati apuntó que, pese a la dificultad del desafío, está convencido de que el Perú tiene las herramientas necesarias para instalarse entre las siete selecciones clasificadas. Según indicó, ha visto, en primera persona, la capacidad del futbolista peruano y sintió "receptividad" de los jugadores de la Liga 1.

"El desafío es difícil, muy bravo, pero se han dado algunas situaciones que nos permiten convencernos de que sí se puede. Primero, por la capacidad de los jugadores, luego por la buena receptividad que hemos tenido y no solo de los que juegan en Universitario, sino futbolistas de otros clubes que me saludan siempre con respeto", añadió en su intervención.

Finalmente, reafirmó su idea de que las selecciones están por encima de los clubes. "Algunos hinchas de Universitario van a entender el por qué me estoy yendo a la selección y no a otro club del Perú, tal vez si se hubiera dado esa figura, entendería su incomodidad. Acá no puede existir un 'club' más importante que la selección de un país, al menos, nosotros, los uruguayos, nacemos con esa mentalidad", agregó.

De esta manera, Jorge Fossati admitió que los seis cupos y medio, que otorga la Conmebol para la Copa del Mundo Estados Unidos 2026, le hace soñar con una clasificación de la 'Blanquirroja'.