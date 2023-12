José Carvallo sobre posible llegada de Fossati a la Selección Peruana: "Conoce el medio"

El arquero de la Universidad César Vallejo (UCV), José Carvallo, se pronunció sobre la posible llegada de Jorge Fossati a la Selección Peruana y destacó que el director técnico uruguayo conoce el campeonato nacional.

En declaraciones para L1 Radio, el guardameta 'poeta' afirmó que el actual DT de Universitario de Deportes ('U') tiene experiencia a nivel de selección, debido a que estuvo al mando de Uruguay, la cual llevó al repechaje donde cayó ante Australia.

"Jorge Fossati es un gran entrenador, tiene muchas virtudes y ha dirigido a nivel de selección. He tenido la posibilidad de estar con él casi un año y aprendí muchas cosas. Conoce el medio. ¿A quién no le seduce llegar a la selección? Sin embargo, no puedo opinar más porque aún hay un técnico y soy respetuoso de eso", expresó.

Por otro lado, el futbolista de la Universidad César Vallejo manifestó su deseo de volver a la 'Bicolor' y apuntó que trabajará con ese objetivo.

Me siento muy capaz de volver a la Selección Peruana. Siempre voy a querer hasta que deje de jugar el fútbol. A veces hablan de la edad, pero no tiene absolutamente nada que ver. Me pasó con Gareca en 2019 que no me convocó a la Copa América de Brasil. Luego, en 2020, me vuelve a convocar para la eliminatoria. Después, en la Copa América 2021. Hoy no estoy, pero Dios quiera que mañana pueda estar", agregó.