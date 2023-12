¡Está harto! Sergio Peña 'explota' contra exfutbolistas que critican a la 'Bicolor': "Ni llegaron al repechaje"

El mediocampista de la selección peruana, Sergio Peña, sigue en el ojo de la tormenta. Y es que el actual futbolista de la 'Bicolor' explotó una vez más por las críticas que recibe la 'Blanquirroja' y, esta vez, despotricó contra los exfutbolistas que "dan con palo" a la 'sele'.

Las palabras del también jugador del Malmo estuvieron dirigIdas para quienes alguna vez representaron al balompié nacional y ahora muestran su descontento con la situación actual que vive la selección peruana.

Y es que, según Sergio Peña, es diferente que Claudio Pizarro cuestione a la 'Bicolor', a que lo haga un exfutbolista que, en palabras del mediocampista, no pudieron llevar al país a un repechaje por el mundial.

"Todo el mundo critica, incluido los exjugadores, que es un tema que a mí me tiene harto. Me tiene harto. Hay exjugadores y exjugadores. Que venga Claudio es diferente a que vengan otros jugadores que están hablando cuando, en su momento, no llegaron ni siquiera al repechaje", declaró.