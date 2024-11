Juan Manuel Vargas defiende la titularidad de Paolo Guerrero: "No estuvo bien alimentado"

El mal presente de la selección peruana de fútbol ha puesto en el debate público la continuidad de algunos de sus jugadores, incluso si estos son ídolos de la escuadra bicolor. Tal es el caso de Paolo Guerrero, quien con cuarenta goles, una clasificación a un Mundial y un subcampeonato de la Copa América, es el principal referente de la Blanquirroja del siglo XXI.

Pese al inmenso cariño del que goza el 'Depredador', el último puesto en el que se encuentra el cuadro patrio ha hecho que las críticas se disparen contra todos, incluyéndolo. Hoy, con cuarenta años, es cuestionado por hinchas y periodistas, principalmente por el tema de su edad y la necesidad de implementar un cambio generacional que nutra a la selección de jugadores jóvenes.

Sin embargo, no todas las menciones que recibe el delantero del Club Alianza Lima son negativas. Su excompañero en la selección nacional, Juan Manuel Vargas, salió en su defensa en la última edición del programa Playzon Sports, transmitido vía YouTube.

Allí, en un panel que contó con la presencia de otra gloria nacional como Julio César Uribe, el 'Loco' mencionó las razones por las que el delantero peruano no tuvo un buen rendimiento en la reciente derrota ante Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

"Paolo (Guerrero) no tenía llegada. Los delanteros no estaban bien alimentados. Entonces, ¿qué pasó? La defensa salió jugando, dando toquecito y toquecito por todos lados, pero el medio no estaba", indicó el exfutbolista.

Según Vargas, el entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, optó por Guerrero en el once titular debido a su experiencia. En ese sentido, el exlateral de la Fiorentina mencionó que en el país no hay un delantero que tenga la trayectoria para un cotejo de esa magnitud.

"(Alex) Valera es un muy buen delantero, pero es claro que no estaba a la altura de la jerarquía que exige un partido como este. Uno lo veía corriendo y se da cuenta que no era para este partido", señaló.

El 'Loco' no dejó pasar la oportunidad para criticar la labor realizada por Fossati. El exdefensa cuestionó la capacidad del estratega uruguayo para leer el partido y realizar cambios.

"Pasaron cincuenta o sesenta minutos y el Perú siguió en lo mismo. Él (Fossati) no hizo cambios, no dio otro aire. En cuanto al partido creo que pudo realizar cambios antes. Cuando entró (Gianluca) Lapadula por Guerrero, no hizo nada diferente. No es por el jugador, sino que no hay otra idea", finalizó.