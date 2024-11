¿Se va o se queda? Esto dijo Jorge Fossati sobre su continuidad al mando de la selección peruana

La selección peruana se encuentra a un día de disputar la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas ante la Argentina de Lionel Scaloni. El momento adverso en el que se encuentra la escuadra nacional -apenas 7 puntos de 33 posibles- no parece preocupar a su director técnico, Jorge Fossati, quien aseguró que su permanencia al mando de la Blanquirroja no está en riesgo.

En conferencia de prensa, el entrenador del cuadro patrio señaló que solo puede pensar en el encuentro del martes 19, pues no tiene razones para creer que su continuidad en el banquillo de la selección peligra.

"Hoy por hoy, lo único que me interesa del partido de mañana es cómo va a jugar Perú y, claro, que le vaya bien. No me gusta esa mentalidad de pensar si me van a sacar o no; para ser sincero, ese es un problema de ustedes (la prensa), mas no el mío. Yo tengo ya muchísimos años en esto del fútbol y conozco bien mi profesión, así que sé bien cuándo puedo estar tranquilo y cuándo no", indicó Fossati.