Juan Manuel Vargas rompe su silencio tras no haber sido invitado a la 'Noche Crema' de Universitario

El ambiente futbolístico en Perú está cargado de expectativas para Universitario de Deportes en este 2024, especialmente con la conmemoración de su centenario. La reciente 'Noche Crema', un evento trascendental en el fútbol peruano, presentó al equipo principal que buscará el ansiado bicampeonato. Sin embargo, el reconocido Juan Manuel Vargas fue notoriamente ausente, revelando que no fue invitado.

En el programa FUTMAX League de Liga 1 MAX, Rafael Cardozo abordó el tema, cuestionando la notable ausencia de Juan Manuel Vargas y Luis 'Cuto' Guadalupe en la 'Noche Crema'. El brasileño planteó la interrogante sobre la ausencia de estas dos leyendas del equipo, sugiriendo que la falta de invitación generó sorpresa entre los hinchas del club.

Ante la cuestión de Rafael Cardozo, Juan Manuel Vargas no dudó en dirigirse a 'Cuto' Guadalupe de manera irónica. En un intento de explicar su propia ausencia, el 'Loco' señaló: "Creo que el que debió ser invitado es el señor (Guadalupe)... Yo soy hincha del club, he jugado poco tiempo, estuve más tiempo afuera".

Juan Manuel Vargas, quien retornó a Universitario de Deportes en 2017 tras una destacada carrera en clubes europeos, no logró mantener el nivel esperado durante su regreso al equipo de sus amores. Problemas físicos llevaron a su retiro inesperado un año después, lo que podría haber influido en su ausencia en la 'Noche Crema'.

Por otro lado, 'Cuto' Guadalupe explicó su ausencia en el evento, agradeciendo la invitación pero señalando un compromiso previo en Moro (Chimbote) que le impidió asistir. A pesar de su falta física, expresó su felicidad por el homenaje a los jugadores históricos y destacó la importancia de rendir tributo en vida.

"Yo tengo que agradecer a las personas que organizaron este reconocimiento a los exfutbolistas del club y sí fui invitado. Me quedé muy apenado que no pude estar porque tenía un evento en Moro (Chimbote) y no pude cancelar porque era un compromiso muy importante. Pero agradecí a Jean Ferrari, a las personas encargadas de invitarme. Por ese motivo no estuve", comentó.