Ezio Oliva se pronuncia ante posible infidelidad a Karen Schwarz: "Si me perdona, es nuestro tema y punto"

Karen Schwarz y Ezio Oliva se han convertido en uno de los matrimonios más sólidos de la farándula peruana y hace unos días celebraron por todo lo alto el cumpleaños de la ex Miss Perú. En una reciente entrevista, el músico hablo sobre la posibilidad de una infidelidad en su relación.

La pareja, que tiene dos hijos, se casó por religioso el año pasado, y actualmente están pasando uno de los mejores momentos de su matrimonio. No obstante, el cantante reveló en una entrevista para el canal de Renzo Schuller que si alguna vez es infiel, pedirá las disculpas correspondientes y nadie tendría por qué reprochárselo.

"El día que de verdad la cagu... y que, lamentablemente, esté pasando por una crisis con mi esposa. O que haya pasado algo con Karen, o conmigo... Ese día tendré los... bien puestos y les diré: 'Sí, la cagu..., discúlpenme' . Y ahí termina porque la gente no es quién para preguntar por qué se perdonaron, tú no sabes lo que está pasando en la relación en ese momento", declaró.

Sin embargo, lo más sorprendente fue cuando hablo sobre la posibilidad de que alguno de los dos llegue a perdonar una traición. Ezio hizo un llamado a las personas para que puedan respetar la vida privada de todos.

Hace unos meses, la exconductora de 'Espectáculos' aseguró que está muy segura del amor que su esposo siente por ella, pero aún así no descarta que en algún momento él le pueda ser infiel y atravesar uno de los momentos más dolorosos como pareja.

"Yo no me ciego a decir que Ezio no me pueda ser infiel o que yo le pueda ser infiel, eso está en el día a día. Jamás diría que no (pasaría una infidelidad). Pero hoy yo estoy comprometida con Ezio, amo a Ezio, lo admiro y respeto. ¿Por qué soltar al hombre que amo por una aventura de una noche?", declaró.