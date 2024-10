Juan Vargas reveló haber llegado a hasta los golpes con excompañero en Universitario: "Le metí una"

Juan Manuel Vargas es considerado como uno de los futbolistas peruanos más importantes y trascendentales de los últimos años. El popular 'Loco' salió de las canteras de Universitario y luego paseó su fútbol por Colón de Santa Fe de Argentina, Catania y Fiorentina de Italia y el Real Betis de España. Tras su retiro, el exvolante se ha paseado por más de un programa televisivo y digital donde ha contado diferentes anécdotas durante su carrera.

Esta vez, el exjugador reveló haber llegado hasta los golpes con tres compañeros en lo que fue su segunda etapa jugando en la U tras volver del fútbol europeo. Así lo dio a conocer durante una nueva edición del espacio que conduce junto a Horacio Zimmermann y Julio César Uribe.

En este programa se suele debatir sobre lo más importante en el mundo futbolístico peruano y sobre la coyuntura mediática. Por ello, los presentadores comentaron sobre lo que fue el evento de un grupo de youtubers en el que el formato era agarrarse a puño limpio sobre un ring de box. Esto dio pie para que Juan Vargas cuente las veces que hizo lo propio dentro del camerino de Universitario.

En primer lugar, el 'Loco' aclaró que todos estos cruces se dieron de forma amistosa y que el 'Cuto' Guadalupe fue uno de los primeros con los que se enfrentó. A su vez, contó que John Galliquio señalando que fue una de las mejores que tuvo.

Roberto Siucho y Juan Vargas se pelearon años atrás

Sin embargo, el exlateral zurdo reveló que hubo una que casi llega a mayores y que sus compañeros tuvieron que intervenir. El implicado fue Roberto Siucho cuando era uno de los canteranos que habían subido al primera equipo crema en las temporadas anteriores.

"Medirte con los que tú tienes confianza. Puedes llegar al extremo donde se pican y no te mides. Estaba en la 'U' y Siucho me dice 'ya pe compare'. Yo llevo los guantes de box al camerín. Le dejé un par de golpes, y le metí una... que la gente me lo quitó", añadió.