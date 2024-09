Roxana del Águila afirma que no favoreció a Roberto Siucho en trámite de desnacionalización

En entrevista con Exitosa, la exjefa de Migraciones, Roxana del Águila, negó haber ayudado a Roberto Siucho en su trámite en Migraciones para su desnacionalización y posterior viaje a China.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', del Águila mencionó que si bien conoció a Roberto Siucho, joven al que calificó como uno "muy sencillo", aseguró "no tener idea" de que este necesitaba renunciar a su nacionalidad peruana para finalmente acceder a otra.

"Conocí a este joven, Roberto Siucho, (...) empezamos a conversar sobre el tema de China (...) él se iba a ir a China (...) nos contó sobre su contrato, que estaba en proceso (...) yo no tenía ni la menor idea que tenían que renunciar a una cosa para acceder a otra (...) Para yo haber intercedido o exigido, tendría que haber hablado con diferentes funcionarios y nosotros tenemos una serie de limitaciones en el marco de la ley", declaró a nuestro medio.

En esa línea, reiteró que para el tema de Siucho Neira no era necesaria su intervención, sobre todo porque al ser considerado como un "caso express", ello no debió esperar a solucionarse en tres, cuatro o cinco días.

"Si se sabe que hay un caso de vida o muerte, es un derecho fundamental al trabajo, y que no se está atendiendo debidamente, yo hubiera podido hacer una llamada y no va a esperar tres, cuatro o cinco días, si es un tema express (...) no era necesaria (mi intervención)", agregó.