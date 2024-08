'Cuto' Guadalupe preocupado por Christian Cueva tras controversias: "Puede atentar contra su vida"

¡Salió al frente! Luis 'Cuto' Guadalupe no dudó en referirse al escándalo por el que atraviesa Christian Cueva, luego de que fuera señalado por agresiones físicas y cometer infidelidades contra su esposa, Pamela López. Al respecto, el futbolista mostró su apoyo hacia 'Aladino', asegurando que teme por lo que pueda hacer con su vida.

Durante la mañana de hoy, jueves 29 de agosto, el programa 'América Hoy' reveló una conversación que tuvo con el pelotero chinchano, en donde fue consultado por 'Cuevita', debido a su cercanía con él. Al respecto, él manifestó que lo considera casi como "un hijo", y cree firmemente que es un buen muchacho, a pesar de las acusaciones en su contra.

"He podido conversar con él, jamás me voy a sumar al cargamontón, ni justificar tampoco. Si hizo mal, lo agarraré yo y hablaré con él. Yo he llorado cuando he hablado con él por videollamada", manifestó al magazine matutino.