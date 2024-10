Jugador esencial de Universitario de Deportes habría estado a punto de FIRMAR por Alianza Lima

¿Un golpe bajo para Universitario de Deportes? Y es que recientemente se reveló que un importante y esencial jugador del club 'crema' estuvo a punto de firmar por Alianza Lima.

Durante la última edición del programa 'Palabra de Hincha', el exfutbolista Miguel 'Conejo' Rebosio sorprendió a más de uno al afirmar que el lateral 'crema', Nelson Cabanillas' estuvo a nada de irse a jugar por el 'eterno rival' de la 'U'.

"Ayer me enteré de que Cabanillas estuvo a punto de irse y estampar su firma por Alianza Lima ", dijo en un primer momento, dejando a todos sumamente impactados con la noticia.

Lo que dice el conejo Rebosio no es novedad, no solo es Cabanillas quien ha puesto en pausa una posible firma de contrato, le han ofrecido a Murrugarra y a un chico de la reserva qué juega de extremo. pic.twitter.com/IsBdl2HKrh

A falta de dos fechas para definirse al actual campeón del Torneo Clausura, Rebosio mencionó que dicha posibilidad se habría desvanecido recién hace dos días, siendo, para él, sumamente extraña la situación, sobre todo porque varios jugadores estarían sin contrato y con gran incertidumbre respecto a su futuro futbolístico.

"Se cayó hace dos días (aproximadamente el 22 de octubre), yo me enteré ayer. Me extraña mucho que, a estas alturas, faltando dos fechas, muchos futbolistas están sin contrato y no saben de su futuro", agregó.