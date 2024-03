Julinho defendió el debut de Paolo Guerrero y causó polémica entre sus compañeros: "¿Le debes plata?"

04/03/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Julinho no dudó en aplaudir el rendimiento mostrado por Paolo Guerrero durante su debut con la camiseta de la UCV en el partido contra Cusco FC, y rechazó tajantemente los constantes ataques y faltas que cometieron contra el 'Depredador'.

¡Defensa a 'capa y espada'!

Durante la emisión del programa 'A presión', el exjugador de Sporting Cristal aseguró que si bien es cierto que en cada encuentro deportivo debe existir un buen marcaje, los jugadores de Cusco FC fueron muy duros contra él en el Estadio Mansiche, por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024, y lamentó que el árbitro no los sancionara correctamente.

"Para marcar esos tipos (como Guerrero) tienen que meter patada; pero, lo que no estoy de acuerdo es, tener que meter patada, agarrar, agarrar el cuello. Ahí el arbitro no hace nada. Pero cuando Paolo hace una, todo mundo quiere criticarlo. El arbitro tiene que mirar todo, no solo lo que hace Paolo. Cuando él reacciona, ahí todo mundo habla", comentó Julinho.

Sin embargo, Julinho no esperó que su comentario causara gran polémica entre el resto de sus compañeros del programa, quienes no dudaron en señalar que tanta defensa hacia la pareja de Ana Paula Consorte se debería a que "pudo existir un pago de por medio", porque para ellos, el delantero nacional debió ser expulsado inmediatamente tras meter un codazo en el primer tiempo.

¿Cuentas pendientes?

Fue el periodista Evaristo Ccoicca quien le preguntó a Julinho si tenía alguna cuenta pendiente con Guerrero, porque no podía comprender por qué lo defendía tanto, cuando también presentaba errores garrafales en el partido y "no todo fue color de rosa" en su debut, ya que su equipo UCV empató 2-2.

"Julinho, ¿le debes plata a Paolo Guerrero? ¿Le debes plata?", comentó. A lo cual el exintegrante del club rímense respondió fuerte y claro: "Ustedes acá no valoran, quieren matar a Paolo Guerrero. A mi no me paga nada".

Indignado por el árbitro

El delantero Paolo Guerrero mostró su molestia por el nivel del arbitraje en el primer partido que jugó de la mano con el cuadro trujillano, lamentando que se permitieran movimientos bruscos y demasiadas faltas contra él y sus compañeros.

"Indignado con el arbitraje. Ellos (Cusco) salieron a pegar desde el minuto 1. Van a revisar al VAR y a Jairo Vélez le meten un codazo. Le dejan un moretón y el árbitro no expulsa. No entiendo el procedimiento de los árbitros. (...) ¿De qué estamos hablando? Si van a golpear todo el partido, perfecto, que sea imparcial y le saque roja. Muy molesto. No es justo pasar por estas cosas", expresó Guerrero ante la prensa. Ante ello, pidió a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que tome las medidas correspondientes.

De esta manera, Julinho respaldó la indignación de Guerrero y no dudó en defenderlo por las críticas tras solo empatar 2-2 contra Cusco FC en su debut con la UCV, asegurando que recibió demasiados ataques violentos injustificados.