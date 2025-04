Kevin Borjas rompe su silencio tras polémicas declaraciones de Lazy Boy: "Fue una falta de respeto"

En diálogo con Exitosa, Kevin Borjas, conocido como 'El Gallo Negro', se refirió a las declaraciones de Lazy Boy, quien aseguró que no conocía al luchador peruano, y calificó sus palabras como una falta de respeto. Peleador nacional aseguró que fue su motivación para la victoria.

El luchador peruano que pertenece a la UFC le contó todo a Ricardo Rondón en el programa 'Contra el Tráfico' sobre el ambiente que se sintió previo a su pelea contra su rival mexicano. Además de la falta de respeto que sintió de parte de su contrincante.

Ha pasado un poco más de una semana desde su victoria en suelo mexicano, más precisamente el sábado 29 de marzo. Kevin Borjas le dejó claro en el ring a 'Lazy Boy' que no era cualquier desconocido como le había hecho creer a la prensa de su país.

El conductor se impresionó por las declaraciones del peleador de México, quien en una conferencia de prensa había precisado que: "No sabía quién era" y preguntó que ni idea de "ese wey". Y terminó con un: "Creo que aquí nadie lo conoce".

"Para mi fue una falta de respeto, tanto para el periodista que pregunta como Lazy Boy. Dice que no me conoce cuando me había dado la mano. Y sobre todo, la persona que lo entrevistó ni siquiera sabia mi apellido. Entonces yo dije ah no, yo voy a responder en la jaula. Solo él y yo, vamos a ver quién sale vivo de esta", manifestó.