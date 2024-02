La impactante promesa del 'Cóndor' Mendoza a Martín Cauteruccio si llega a los 40 goles

El delantero de Sporting Cristal, Martín Cauteruccio, no deja de sorprender a los seguidores de la Liga 1 por su efectividad en el área rival. Esta vez, Andrés Mendoza se refirió al ariete uruguayo, a quien le prometió un impactante premio si llega a los 40 goles a final de temporada 2024.

En el programa de YouTube 'Desmarcados', el 'Cóndor' exhibió su asombro por los números que viene registrando 'Caute' en el arranque del Torneo Apertura. No obstante, se animó a señalar que el jugador de 36 años no sobrepasará las 39 dianas.

De lograr este hito, el ex-Brujas de Bélgica se comprometió a entregarle la camiseta de Rivaldo, siempre y cuando, este le entregue otro jersey que haya intercambiado con otro futbolista profesional.

"Lo he visto bien (a Martín Cauteruccio). Tiene siete goles en tres partidos, pero que llegue a 40 no creo. Mira, si él llega a 40 yo le doy el polo de Rivaldo. Pero que él también me de un polo. No creo que llegue, falta mucho. Tiene que jugar con Alianza, la 'U"', señaló.