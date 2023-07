La vez que Emelec no respetó a Sporting Cristal: ¿La historia será diferente?

04/07/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

No cabe duda que los hinchas de Sporting Cristal se encuentran motivados por la participación de su representativo en la Copa Sudamericana. Los 'Celestes' deberán enfrentar a Emelec para superar los play off del certamen internacional y, en la antesala del importante duelo, los seguidores 'cerveceros' recordaron aquella vez, en el 2019, cuando fueron víctimas de una falta de respeto.

¿Qué pasó?

Motivada por la excelsa participación de los dirigidos por Tiago Nunes, la hinchada celeste espera cobrarse la revancha por lo ocurrido hace más de 4 años atrás. El referido momento ocurrió a inicios de la temporada 2019, cuando los equipos sudamericanos se encontraban en fase de preparación.

En ese entonces, el cuadro peruano era liderado por Mariano Soso y la oncena 'rimense' estaba lejos de su mejor momento. Los ecuatorianos no dejaron pasar esta oportunidad y golearon 3-0.

Con dicho marcador, 'El Eléctrico' aprovechó para cumplir con sus acuerdos comerciales, que en este caso constaba de incorporar a un hincha en el terreno de juego para vivir de primera mano la sensación de un futbolista profesional.

Este individuo estaba en un notorio cuadro de obesidad y con serias dificultades podía trasladarse por el campo. Asimismo, en su pecho portaba una cámara que filmaba todo su periplo en el césped.

Se sintieron ofendidos

Anonadados por su participación, Renzo Revoredo, Jorge Cazulo y Carlos Lobatón pidieron al árbitro que termine el compromiso ante esa falta de respeto, aunque esto nunca ocurrió. El juez central permitió que el hincha siga jugando, pese al evidente malestar de los jugadores 'celestes'.

En ese sentido, Daniel Nieto, hincha triunfador de un reality, compartió su alegría por vestir la camiseta del equipo de sus amores en el Estadio George Capwell al menos por 5 minutos. Además, aseguró que si hubiera tenido más tiempo marcaría un gol.

"Realmente, aunque fueron pocos minutos, es un sueño cumplido. Un sueño de toda la vida que gracias a Dios se pudo cumplir. El 'profe' si me daba 5 más, hacía el gol", declaró.

No lo olvidan

Como quedó constatado en las redes sociales, los fanáticos del cuadro de La Florida creen que su equipo tiene las facultades necesarias para imponerse a los ecuatorianos; puesto que vienen de plantar cara a River Plate y Fluminense en la Copa Libertadores.

De esta manera, los hinchas de Sporting Cristal esperan que los de Tiago Nunes cobren venganza con Emelec, por lo ocurrido en el 2019. Los 'Cerveceros' llegan con la moral alta tras su destacada participación en 'Libertadores'.