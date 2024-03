¡Lamentable! Diego Haro, árbitro de Liga 1, estaría recibiendo amenazas, según presidenta de CONAR

El fútbol peruano continúa viéndose envuelto en polémica, luego de que la presidenta de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), Carmen Retuerto, informara que el árbitro Diego Haro ha sido víctima de amenazas.

Retuerto señaló en Radio Ovación que muchas personas creen erróneamente que Haro es el principal responsable de estos problemas, y han llegado a amenazarlo personalmente.

"Hace algunos días se mostró la imagen de Diego Haro y todos lo que ven la foto piensan que el corrupto es Haro y está recibiendo amenazas a su familia, por lo que las personas que acusan deben mostrar las pruebas. Más que un árbitro en un ser humano que se puede equivocar y lo han hecho, no lo vamos a negar, pero decir que son corruptos están generalizando", informó.

En esa línea, dio a conocer que está evaluándose la programación de Haro en la próxima fecha del Torneo Apertura, en busca de salvaguardar su identidad.

La presidenta de CONAR también se refirió al rendimiento actual de los referís en el fútbol nacional, el cual no ha sido el mejor, al menos, en las últimas fechas.

"Lamentablemente en las últimas fechas, el rendimiento de los árbitros no ha sido el mejor, no podemos decir que todo es perfecto, hubo errores como los hay en todas partes, sin duda han sido afectados algunos clubes", comentó.

Esto último fue complementado con un comentario acerca del VAR, el cual según Retuerto sigue en etapa de implementación, por lo que los árbitros se encuentran en adaptación.

Por otro lado, Carmen Retuerto aprovechó en responderle al exárbitro FIFA, Fernando Chapell, que hace unos días denunció que la CONAR tenía conocimiento de la situación de amaño de partidos, pero que no habrían tomado acción alguna.

"En la Comisión de Árbitros, que presido desde el año pasado, no he recibido ninguna denuncia de amaño de partidos y sería importante que el señor Chapell muestre las pruebas para tomar acción inmediata. No se puede tomar el nombre de los árbitros tan ligeramente sin mostrar pruebas. Cuando hay corrupción, lo correcto es mencionar con nombres y apellido", declaró.