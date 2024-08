A ganar en la altura: Universitario y el once ofensivo que alineará para visitar a Cusco FC

La octava jornada del Torneo Clausura arranca este martes 20 de agosto con duelos que serán claves para el futuro del campeonato. Por ejemplo, Universitario buscará defender su primer lugar en la tabla de posiciones pese a que tendrá una complicada visita a la altura para enfrentar a Cusco FC.

Los dirigidos por Fabián Bustos quieren sumar de a tres para mantenerse en la pelea por este segundo torneo del año por lo que presentará un once ofensivo a pesar de lo complejo de su vista. Además, el elenco crema tiene la deuda pendiente de poder ganar en ciudades ubicadas a más metros sobre el nivel del mar.

Por ello, el entrenador argentino casi que repetirá la misma formación inicial que venció a Deportivo Garcilaso por 3-1 en el Estadio Monumental. El estratega solo realizará una variante por decisión técnica ya que dejará en el banco a Nelson Cabanillas para el ingreso de Segundo Portocarrero por el carril izquierdo.

De esta manera, Universitario tendrá en el arco a Diego Romero, quien se afianzó rápidamente en el puesto con solo unos cuantos partidos jugados. Delante de él, Williams Riveros, Gustavo Dulanto y Matías Di Benedetto conformarán la ya conocida línea de tres defensores.

El mediocampo estará conformado por Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha. Andy Polo se mantendrá por la banda derecha siendo una de las armas de ataque más peligrosa de los merengues. El ecuatoriano Portocarrera cubrirá el lado izquierdo.

Por último, Gabriel Costa y José Rivera serán los encargados de anotar los goles al ser los únicos delanteros del equipo. Con la suspensión de Aldo Corzo, Alex Valera y la lesión de Rodrigo Ureña, la buena noticia es el regreso de Edison Flores, quien vuelve a la nómina de convocados tras una dolencia muscular.

Uno de los hechos que más llamó la atención del encuentro entre la 'U' y Deportivo Garcilaso fue el error de Williams Riveros que significó el gol del cuadro visitante. Por ello, el defensor ofreció las disculpas del caso al aficionado del club y aseguró que se hará cargo de este blooper que pudo traer mayores consecuencias.

"Yo me hago cargo, yo soy un hombre, la verdad. No voy a echar la culpa a otros. Yo siento que me tocan en la jugada del gol, por eso me tiro. No voy a estar llorando por estas cosas. (A) Seguir trabajando y mejorando (...) ya se viene Cusco (...) Esto fue un error, una desatención mía. No me va a hacer caer jamás", indicó.