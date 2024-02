¿Lionel Messi en fuerte polémica?: Futbolista grabó video disculpándose con sus fanáticos en Hong Kong

No todo parece ser de color rosa en la vida de Lionel Messi, pues el futbolista grabó un video disculpándose con sus fanáticos de Hong Kong, luego de verse envuelto en una fuerte polémica.

El astro argentino explicó su ausencia en el reciente amistoso del Inter de Miami en territorio chino, señalando que no jugó en el país porque se encontraba recuperándose de una lesión.

"He leído y escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó en el partido en Hong Kong. Por eso he preferido hacer este video y dar la explicación que realmente es y no tener que leer cosas falsas. Escuché que no había querido jugar por temas políticos y muchas otras cosas que no tienen nada que ver", afirmó.