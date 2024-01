Luis Advíncula y la vez que "se comió" a dos futbolistas de Francia: "Como un pancito" (VIDEO)

Fue su partido. Luis Advíncula, lateral derecho de la selección peruana, se pronunció sobre el vibrante encuentro entre la 'Bicolor' y Francia en el Mundial 2018, y recordó que "se comió" a dos jugadores en dicho cotejo.

Las palabras del popular 'Lucho' tuvieron lugar en entrevista para La Lengua, donde fue consultado por las comparaciones que hacía el comando técnico de Perú en aquella cita mundialista.

Al respecto, Luis Advíncula señaló que sus métricas eran compatibles con las de Benjamin Pavard, lateral derecho de la selección francesa y a quien asegura "se lo comió" como un animal.

Además, el 'Rayo' recordó que por su bando también estuvo el hoy exfutbolista Blaise Matuidi, con quien tampoco tuvo problemas.

"Me lo comí, soy un animal. Lo comí. Yo compré, salí con el pecho inflado. Me lo comí. Como un pancito. Ese fue mi partido. Yo estaba tranquilo si la bestia estaba por el otro lado, era de Trauco. Matuidi es un muy buen jugador, pero no es Mbappé", declaró.