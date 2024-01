Advíncula revela por qué no quiere que su madre salga en cámaras: "Se va de lengua"

09/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El futbolista de Boca Juniors, Luis Advíncula, se presentó recientemente en un conocido programa de YouTube para conversar de los temas más controversiales de la farándula; sin embargo, terminó contando por qué no quiere que su madre aparezca en televisión ¿Tiene miedo a que lo exponga?

¿Advíncula tiene miedo a que su madre lo exponga?

En entrevista con Jesús Alzamora para su podcast 'En La Lengua', el popular 'Rayo' contó detalladamente por qué prefiere evitar que su madre asista a programas de televisión.

Según contó, su madre de una mujer 'sana', es decir, podría soltar información sin darse cuenta que está siendo grabada. Además, aseguró que la TV suele ser un mundo bastante malo porque buscan generar noticia a costa de cualquier situación.

"Mi mamá es una mujer sana. Le dicen que apagarán la cámara y la negra cree que es así y se va de lengua. Lamentablemente, en ese mundo hay algo de maldad porque saben que ahí está la noticia", contó para el programa.

Enseguida, afirmó que aunque desapruebe su aparición ya se resignó a lo que pueda pasar: "Yo ya me resigne porque en un momento no me gustaba que saliera tanto. Si yo fuera un televidente diría: 'Ay mira, la mamá de la selección, qué simpática'. Al día siguiente: 'Otra vez la mamá...', y a los dos días: '¿Esta vieja no tiene nada que hacer?'".

Su madre ya sabe que decir

Cabe precisar que, el seleccionado nacional afirmó que ahora su madre ya sabe de qué manera responder ante las preguntas que buscan solo tener primicias respecto a la vida privada de él.

"Ella algo, algo ha aprendido. Ahora va y cuando le preguntan '¿Qué es la vida amorosa de tu hijo?', ella responde: 'De la vida de mi hijo no hablo'. Ya está, es lo que tiene que hacer. Ya con eso, le digo que ya vaya y baile. ¿No te digo que hasta por una bolsa de frejoles te baila festejo? Ella dice que la tratan bien, ya qué le puedo decir", agregó.

De esta manera, el futbolista del Boca Juniors, Luis Advíncula, contó con detalles por qué es que no deja que su madre aparezca en televisión, alegando que es muy inocente.